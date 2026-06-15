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Омбудсманът поиска увеличаване на помощите за деца с увреждания и премахване на удръжките за лични асистенти

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Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка с настояване за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата „лична помощ“.

Писмото е адресирано до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов и на Комисията по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев, съобщиха от институцията на омбудсмана.

Велчева допълни, че много родители и организации на деца с увреждания сигнализират, че размерът на помощите не е актуализиран вече трета поредна година, въпреки нарастващите разходи за терапии, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт и помощни средства.

„Тези средства не са привилегия, а жизненоважна подкрепа за хиляди семейства, които ежедневно полагат огромни усилия да осигурят достойни условия за живот и развитие на своите деца“, подчертава омбудсманът.

Според нея е необходимо да бъде въведен механизъм за автоматична ежегодна актуализация на помощите, който да отчита инфлацията, минималната работна заплата и останалите социални показатели.

По данни, посочени в препоръката, подобна промяна ще засегне 8154 деца с най-тежки увреждания. Тя ще гарантира запазването на пълния размер на месечната помощ от 1180 лева за нуждите на детето и едновременно с това ще осигури необходимата лична помощ като отделна форма на държавна подкрепа.

В препоръката си омбудсманът обръща специално внимание и на проблема с личната помощ за децата с най-тежки увреждания. По действащия ред при ползване на услугата „лична помощ“ до 380 лева от месечната помощ за дете с 90 и над 90 процента увреждане се пренасочват за заплащане труда на личния асистент. Така от общата месечна подкрепа от 1180 лева част от средствата, предназначени за терапии, рехабилитация, лекарства, консумативи и ежедневни нужди на детето, се използват за финансиране на услугата.

По проекта за специализирана грижа за деца с увреждания от 25 обекта 19 няма да може да бъдат изпълнени, каза преди дни министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

#искане за промени #помощи за деца с увреждания #лични асистенти #омбудсман

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