Любомир Ганев: Плажният волейбол е важна част от цялостното развитие на волейбола

От Българската федерация по волейбол представиха дългосрочна стратегия за развитието на плажния волейбол, както и нови партньори на спорта. Президентът Любомир Ганев обяви, че вече ще има ясни правила в спорта, а целта е класиране на българска двойка при мъжете или жените на Олимпийски игри, като това е дългосрочна задача. Тя трябва да бъде постигната с развитието на спорта чрез държавното първенство, чрез запалването на подрастващите и участията в международни турнири, за които вече има конкретен календар.

"За нас плажният волейбол е важна част от развитието на волейбола. Благодаря на председателя на комисията по плажен волейбол Пеньо Ненов и на новия партньор Grifid, който помага за осъществяването на държавното първенство. Вече имаме много ясни правила и дългосрочна стратегия. Благодарение на тома успяхме да защитим отделен бюджет пред Министерството на младежта и спорта за плажен волейбол в размер на 150 хиляди евро. Това се случва за първи път", каза Любо Ганев.

"Работим върху цялостна концепция, стремежът е да намерим още съмишленици и партньори. Идеята е да бъдем като едно семейство с устойчива визия. Работим, за да популяризираме спорта след младите хора, да докоснем децата", заяви председателят на комисията Пеньо Ненов.

Компанията за спортна екипировка Krasiko Sport ще облича отборите от първенството, както и националните тимове. Президентът на фирмата Красимир Киров присъства на представянето. "Благодаря на федерацията за интереса и за това, че се доверят на българското качество. Ние вече имаме близо 16-годишна история и работим с много волейболни отбори от елита, с националните отбори по баскетбол и ръгби, а след броени дни и националният тим по вдигане на щанги ще излезе с наши екипи на Европейското първенство", каза Киров.

Спортният промоутър Circle Media се заема с продукта, като Иван Петров обяви, че за първи път компанията се заема с дългосрочна визия. Следващите три години мачовете за отличията на всички турнири ще бъдат излъчвани по RING в партньорство и с bTV media group, като ще се работи по създаването на сайт и популяризирането на спорта в социалните мрежи.

Международният съдия Огнян Андонов, който е член на комисията, обяви и календарът за държавното първенство, което вече е брандирано и се казва Grifid Masters Beach Volley. Турнирите започват тази година на 10 юни в София, като ще има седем кръга за мъже и жени и осем кръга за подрастващи, които ще се проведат освен в столицата, още в Приморско, Шабла, Бяла, Слънчев бряг, Бургас, Смолян и ще завършат в Кърджали в края на август.

Системата за картотекиране на състезателите по плажен волейбол вече е открита и клубовете могат да запишат играчите си, като за тези до 18 години това ще е безплатно.

Невен Нешев и Милен Стоянов ще бъдат треньори на мъжките национални отбори, Пламен Николов и Миро Градинаров ще работят с жените, като ще им помага Росица Михайлова, която се занимава с малките и подрастващите.

Ще има квалификационни турнири за Световното първенство, които са на 9-10 май в Кипър за мъжете и седмица по-късно в Латвия за жените. Квалификациите за момичета и момчета до 18 и до 20 години ще се проведат през юни и през септември в Турция и Италия.

