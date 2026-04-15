Ремонтират железопътната инфраструктура на пристанище Варна

Пристанище Варна работи по проект за увеличаване на капацитета за обработка на кораби и развитие на съществуващите терминали. За нуждите на пристанище „Варна Запад“ ще бъдат закупени мобилен кран за обработка на товари, два електрически терминални влекача за превоз на контейнери и зарядна станция за тях.

Това ще позволи едновременно да се обработват два кораба на 16-то и 17-то кейово място. Ще бъде извършен и ремонт на железопътната инфраструктура в пристанището.

Общата стойност на проекта е близо 6,5 милиона евро, от които над 2 милиона са европейско финансиране.

Ивайло Гавраилов, изпълнителен директор на „Пристанище Варна“:

„Очакваните цели са да повишим както капацитета на Пристанище Варна, така и дела на интермодалните превози в общата структура на товарите, включително и възможността да прехвърляме повече товари към железопътния транспорт. Този проект ще допринесе за по-добра свързаност, по-бърза обработка на товарите и намаляване на вредните емисии.“