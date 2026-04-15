БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха близо 15 000 евро и списък с имена при акция в...
Французин спечели картина на Пикасо за 1 милион евро от томбола

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Инициативата „Един Пикасо за 100 евро“ събра средства за изследване на болестта на Алцхаймер

французин спечели картина пикасо милион евро томбола
Снимка: БТА
Слушай новината

Французин спечели картина на Пикасо на стойност 1 милион евро в благотворителна томбола с билети от по 100 евро. Портретът „Глава на жена“ е нарисуван от Пикасо през 1941 г. Жребият определи той да отиде при 59-годишен софтуерен инженер от Париж.

Томболата „Един Пикасо за 100 евро“ се организира за трети път от 2013 г. насам в подкрепа на различни благотворителни каузи. Тази година бяха продадени рекордните 120 хиляди билета. Остатъкът от събраните общо 12 милиона евро ще бъдат дарени на водеща френска организация за изследване на болестта на Алцхаймер.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ