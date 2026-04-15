Откриха близо 15 000 евро и списък с имена при акция в Шуменско

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Здравка Русева
Трима души са задържани по обвинения за купуване на гласове

Задържани средства за купуване на гласове
Снимка: ОДМВР - Шумен
Близо 15 000 евро и списъци с имена на хора бяха задържани при акция срещу нарушаването на избирателните права в община Каолиново, област Шумен, съобщиха от ОД на МВР - Шумен. Открита е и личната карта с изтекъл срок. Задържани са трима души.

В хода на операцията са проверени 17 места, за които има информация, че се използват за купуване и продаване на гласове, 39 лица от криминалния контингент, 8 лица, утвърдили се като местни лидери с влияние върху изборния процес, както и 15 собственици на фирми с цел предотвратяване на корпоративен вот.

Съставени са 6 предупредителни протокола. Работи се по един сигнал за купуване на гласове. Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирване.

