Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове

Норвегия и Украйна ще засилят двустранното сътрудничество в областта на отбраната, включително чрез съвместно производство на дронове.

По време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Осло двете страни се споразумяха Норвегия да подпомогне производството на безпилотни летателни апарати в Украйна в замяна на споделяне на информация и технологии. Украински дронове ще се произвеждат и на територията на Норвегия.

Преди да пристигне в Осло Зеленски се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двамата лидери обявиха нови планове за сътрудничество, които включват и споразумение за съвместно производство на дронове.





