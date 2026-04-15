Борбата с градушките: Започна активният сезон по противоградова защита

От днес Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ стартира активния сезон по противоградова защита у нас. Това ще се осъществява от 11 командни пункта и чрез 262 ракетни площадки в страната.

Системата за защита от градушки обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен.

Осигурени са близо 16 хиляди противоградови ракети за сезона, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни количества.