Двете деца от Ямбол вече са заедно в ново приемно семейство

Тригодишното дете от Ямбол, което беше заснето да виси от тераса на осмия етаж, е настанено в приемно семейство в Ракитово. То ще живее заедно с по-малката си сестра.

От Дирекция „Социално подпомагане“ уточняват, че приемното семейство разполага с необходимия опит и условия за отглеждането на децата. До момента приемните родители са се грижили за шест деца, включително близнаци. Паралелно с настаняването се работи и с биологичните родители. Социалните служби изготвят план за действие, който включва мерки за повишаване на родителския капацитет, както и възможности за поддържане на контакт между родителите и децата.

Работата по случая ще продължи съвместно между дирекциите в Ямбол и Ракитово.