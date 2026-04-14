Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници

Мария Чернева от Мария Чернева
Чете се за: 03:32 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нови медицински стандарти ще принудят общинските болници да закриват отделения и да лишават възрастните си пациенти от основна медицинска помощ - съобщават от сдружението на общинските болници. От Министерството на здравеопазването прехвърлиха отговорността си към експертните съвети.

Рехабилитацията далеч не е от печелившите им клинични пътеки. Но я поддържат единствено заради големия си контингент от по-възрастни пациенти.

д-р Неделчо Тотев, председател на Сдружение на общинските болници в България: "Ние си правим стандартна физиотерапия, която се прави след инсулт и при периферни увреди. Това са дископатии, радикулити, след оперативни рехабилитации на хора."

Но според новия стандарт по физиотерапия, общинските болници ще трябва да осигуряват барокамера, водна гимнастика и нирвани стаи – обяснява лекаря.

д-р Неделчо Тотев - председател на Сдружение на общинските болници в България: "Без нирвана е проблем да... Има една колежка, която ги направила по проект, около 60 000 е струвало по проект. Една наша пътека е 250 евро, която ние ще работим в рамките на 8 дни. Значи колко пътеки трябва да заработим, за да избием стойността на този апарат."

Затова ще се наложи да затворят физиотерапията, и да отпращат пациентите си, ако могат да си го позволят, към някоя от далечните специализирани болници, единствените които отговарят на тези завишени критерии. Подобно ще се случи и с ендокринологията в Севлиево. Стандартът там ще задължи единственият им ендокринолог да остави пациентите си и да излезе два месеца за нов курс за ехография на шия.

д-р Пламен Цеков, директор на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов": "Те са преминали през годините през подобни курсове, като пример курс на щитовидна жлеза или курс за повърхностни структури в шията. И сега изведнъж нов курс , който е формулиран като ехографски курс в шийната област.

Новият стандарт по микробиология пък заплашва да спре въобще дейността на болниците. Изисква отварянето на нерегламентирани структури, но и въвеждането на задължителен и неизпълним брой вирусологични изследвания от микробиолози, които нямат право да си извършват.

д-р Пламен Цеков, директор на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов": "Ние имаме договор с НЗОК, там е регламентирано, че за да работим определени клинични пътеки трябва да имаме собствена микробиология. А ако нямаме, трябва да имаме договор с микробиологична лаборатория на територията на областта. Ако тези стандарти, които сега ги въвеждат не може да ги изпълни нито една лаборатория в област Габрово, какво правим тогава?"

В писмен отговор, министерството на здравеопазването прехвърли своята отговорност за стандартите към експертните си съвети. Но въпросите за необходимостта на новите изисквания и ефекта върху здравеопазването в малките населени остави без отговор.

По темата работиха Мария Чернева, Мирела Дончева

#общинските болници #медицински стандарти

ТОП 24

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
2
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от Разлог
3
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от Разлог
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
4
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
5
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма
6
Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната
Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25% Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Чете се за: 04:57 мин.
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска" Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска"
Чете се за: 02:22 мин.
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
13246
Чете се за: 02:15 мин.
Капка кръв спасява живот: Кръводарителска акция в двора на храма във варненското село Звездица Капка кръв спасява живот: Кръводарителска акция в двора на храма във варненското село Звездица
Чете се за: 02:32 мин.

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр? След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Битката при Дряновския манастир: Разказ за саможертвата на 200...
Чете се за: 04:10 мин.
Още
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече...
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
