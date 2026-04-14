Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници

Нови медицински стандарти ще принудят общинските болници да закриват отделения и да лишават възрастните си пациенти от основна медицинска помощ - съобщават от сдружението на общинските болници. От Министерството на здравеопазването прехвърлиха отговорността си към експертните съвети.

Рехабилитацията далеч не е от печелившите им клинични пътеки. Но я поддържат единствено заради големия си контингент от по-възрастни пациенти.

д-р Неделчо Тотев, председател на Сдружение на общинските болници в България: "Ние си правим стандартна физиотерапия, която се прави след инсулт и при периферни увреди. Това са дископатии, радикулити, след оперативни рехабилитации на хора."

Но според новия стандарт по физиотерапия, общинските болници ще трябва да осигуряват барокамера, водна гимнастика и нирвани стаи – обяснява лекаря.

д-р Неделчо Тотев - председател на Сдружение на общинските болници в България: "Без нирвана е проблем да... Има една колежка, която ги направила по проект, около 60 000 е струвало по проект. Една наша пътека е 250 евро, която ние ще работим в рамките на 8 дни. Значи колко пътеки трябва да заработим, за да избием стойността на този апарат."

Затова ще се наложи да затворят физиотерапията, и да отпращат пациентите си, ако могат да си го позволят, към някоя от далечните специализирани болници, единствените които отговарят на тези завишени критерии. Подобно ще се случи и с ендокринологията в Севлиево. Стандартът там ще задължи единственият им ендокринолог да остави пациентите си и да излезе два месеца за нов курс за ехография на шия.

д-р Пламен Цеков, директор на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов": "Те са преминали през годините през подобни курсове, като пример курс на щитовидна жлеза или курс за повърхностни структури в шията. И сега изведнъж нов курс , който е формулиран като ехографски курс в шийната област.

Новият стандарт по микробиология пък заплашва да спре въобще дейността на болниците. Изисква отварянето на нерегламентирани структури, но и въвеждането на задължителен и неизпълним брой вирусологични изследвания от микробиолози, които нямат право да си извършват.

д-р Пламен Цеков, директор на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов": "Ние имаме договор с НЗОК, там е регламентирано, че за да работим определени клинични пътеки трябва да имаме собствена микробиология. А ако нямаме, трябва да имаме договор с микробиологична лаборатория на територията на областта. Ако тези стандарти, които сега ги въвеждат не може да ги изпълни нито една лаборатория в област Габрово, какво правим тогава?"

В писмен отговор, министерството на здравеопазването прехвърли своята отговорност за стандартите към експертните си съвети. Но въпросите за необходимостта на новите изисквания и ефекта върху здравеопазването в малките населени остави без отговор.

