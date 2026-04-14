Обвиниха двама бизнесмени в Бургаско за купуване на гласове

Продължават опитите да бъде прекъсната изборната търговия за вота в неделя.

Двама бизнесмени от Бургаско са с повдигнати обвинения за купуване на гласове в полза на определена политическа партия.

Акция срещу изборната търговия имаше и в Русе, а от МВР разкриха и нова схема за търговия с вот чрез онлайн платформа за разплащане.

Мъжете, които вече са с повдигнати обвинения за изборна търговия, са арестувани в Карнобат.

ст. комисар Николай Ненков, директор на ОД на МВР-Бургас: "Схемата е, че двете лица ще предлагат пари, в случая по постъпилата информация, по 50 евро на глас, който следва да бъде подаден за определена политическа партия".

Шестима души са свидетелствали, че двамата бизнесмени са предложили пари срещу глас.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: "За което законодателят предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години и глоба до 10 хил. евро. Към настоящият момент по отношение на двете лица са взети мерки за неотклонение „домашен арест".

Акция срещу изборната търговия имаше и в Русе. Полицията е проверила 92 адреса, заложни къщи и магазини. Задържани са седем души. Финансови средства не са открити, но в отделни случаи са намерени тетрадки с имена и записани суми срещу тях. А главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи за нова схема за купуване на гласове. Петима души са задържани за онлайн търговия през популярна платформа за разплащане. По време на разпита задържаните разкриват, че трябвало на всеки желаещ да открият сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас.

