Срещу купения вот - акция на полицията в Русе

Нова полицейска акция срещу купуването на гласове и битовата престъпност се провежда от сутринта в русенска област.



На различни места в града мобилни екипи на полицията и жандармерията проверяват хора, адреси, магазини, заложни къщи и автомобили с цел пресичане на опитите за манипулиране на предстоящия вот на 19 април.

Резултатите от акцията ще бъдат съобщени в късния следобед. Преди седмица при подобна полицейска операция в русенско бяха арестувани 13 души. Двама от тях за престъплния, свързани с изборното законодателство, а останалите за притежание на наркотици и исторически ценности.