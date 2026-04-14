Сестри Стоеви завоюваха европейската титла

Сестри Стоеви се прибраха на родна земя, след като вчера завоюваха европейската титла при двойките на първенството в Уелва, Испания, за пети път в своята кариера.

Поставените под №1 в схемата българки се наложиха във финала над турския тандем Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ.

За тях титлата е специалната, тъй като е постигната на същото място като първата им.

Габриела и Стефани вече гледат уверено и към идващото световно първенство в Ню Делхи през август. Най-голямата конкуренция идва от Азия, смятат сестрите.