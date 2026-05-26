Войната в Украйна: След предупреждението на Москва чужденците да напуснат Киев

Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака тази нощ срещу Одеса. Нанесени са удари също срещу

Краматорск и Суми.

Русия предупреди чужденците да напуснат украинската столица и обяви серия от удари по конкретни обекти. От Министерството на външните работи в Москва съобщиха, че ще атакуват цели на украинската отбранителна индустрия, центрове, в които се вземат решения и командни постове. Атаките са в отговор на ударите по общежитие в Луганск, където загинаха 4-ма души. Според Москва украинското нападение е било умишлено. На 24 май Русия нанесе една от най-масираните атаки срещу Киев от началото на войната - загинаха 4-ма души, а над 90 души бяха ранени. При нападението руската армия използва и хиперзвуковата ракета "Орешник".