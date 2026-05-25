Слънчево и топло време утре, на места ще превали и прегърми

Утре ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София – около 27 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 26 градуса.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток.

В Западна и Централна Европа, както и в Средиземноморието, ще бъде слънчево и доста топло за края на май. На Скандинавския полуостров ще има валежи, предимно от дъжд, придружени и от гръмотевици.

На Балканите ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста облачност, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали и прегърми.

У нас в сряда ще преобладава слънчево време, като само на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлуе по-хладен въздух. На много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, както и условия за градушки.

В четвъртък в източната половина от страната и в планинските райони ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат с 5–6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в Източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. През почивните дни времето ще бъде предимно слънчево.