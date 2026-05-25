Предимно слънчево време утре

В следобедните часове ще се развива купеста облачност и само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София – около 25°, на морския бряг между 21 и 24°. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Минималните температури ще са между 12 и 17°, в София около 12°, а максималните – между 27 и 32°, в София около 27°, по Черноморието между 22 и 26°.

Утре се очаква предимно слънчево и топло време. Следобед само на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

И над планините ще бъде слънчево, но в следобедните часове на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Вятърът ще бъде умерен от североизток.

В сряда ще преобладава слънчево време и само на отделни места ще превали и прегърми. В четвъртък в много райони в източната половина от страната и в планините ще има валежи и гръмотевици. Ще бъде ветровито, а дневните температури ще се понижат с 5–6 градуса.

В петък ще е слънчево, с повече облаци и изолирани превалявания в източните и планинските райони. Слънчево ще бъде и в събота, но на места с валежи от дъжд. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30°.