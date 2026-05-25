В Бургас откриват "Алея на човечността"

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
„Алеята на човечността“ в Морската градина на Бургас вече е факт. Млади хора засадиха първите три дръвчета – магнолии, посветени на личности от българската история и съвремие, които са спасявали човешки животи и са проявили изключителна смелост, доблест и състрадание.

Това са лекарят Стефан Черкезов, загинал през 1963 г., след като спасява 47 души от горящ автобус; Димитър Пешев, допринесъл за спасяването на българските евреи; и Ганка Тодорова, превърнала живота си в грижа за другите.

Алберта Алкалай, организатор на инициативата: „Искаме да покажем подвига на определени хора, чийто пример е леко забравен сред общественото мнение. И да покажем, че техният пример оставя следа. Бургас да бъде първият град, който чрез тези дървета да почита доброто, да покаже, че тук, в този град, това е мястото на спасението и на толерантността.“

Ангел Шишков: „Човечността за мен е много важна, особено в тези времена, в които има много войни по света.“

София Иванова, Словакия: „Посланието ми е всички хора да си помагат, да са човечни, да са добри един към друг и по този начин смятам, че светът ще стане по-добър.“

Идеята е алеята да се разрасне и с други хора, посветили живота си на това да спасяват други хора.

