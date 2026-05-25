Съсипан стадион и нужда от доброволци в Дряново

БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Снимка: БТА
Сериозни щети от наводнението и в Дряново – десетки пострадали къщи, залят стадион и нужда от доброволци в населеното място. Водната стихия в Дряново е нанесла щети на десетки къщи.

Павлина Обрешкова – пострадала: „За втори път го преживяваме, а аз спя и долу. Изплаших се много.“

Емил Обрешков – пострадал: „Вътре на етажа имаше около 60 см вода, залети са готварски печки, перални, съдомиялни, легла, шкафове, маси, столове.“

На призива за помощ на общината тази сутрин се отзоваха десетки доброволци.

Любомир Величков – доброволец: „Много лошо за пострадалите хора. Ще помагаме с каквото можем, за да може горе-долу да върнем нещата, както са били преди.“

Стадионът в града е буквално съсипан. Сериозни щети има и по спортния комплекс в Дряново.

Маринела Нинева – състезател по лека атлетика на клуб Дряново: „Нещо страшно. Ужасно е. С общи усилия ще успеем да се справим с всичко, както винаги сме се справяли. Водата е била около метър – метър и половина. Всички съблекални са наводнени, почти всичко е неизползваемо.“

Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“: „В момента комисия от общината обхожда засегнатите хора. Има два варианта – изплащане на определена сума или под формата на материали, за да могат да си направят ремонти.“

Три моста също са пострадали. Сред тях и един на Кольо Фичето.


#бедствие #Дряново #наводнение

