Предимно слънчево и топло време

Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27° и 32°, в София – около 27°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.

В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. В Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици; ще има и условия за градушки.

В четвъртък на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат с 5 - 6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над Източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми.