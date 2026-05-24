Украйна призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради масираните руски атаки тази нощ

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че е дал указания на дипломати да задвижат свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и на заседания на още международни институции след последните масирани руски атаки срещу Украйна - тази нощ, предаде Укринформ.

“Инструктирах всички наши мисии в международни организации да използват в пълна степен инструментите на многостранното сътрудничество в отговор на руската варварска ракетна атака срещу Киев. ООН, ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - бел. ред.), Съветът на Европа и ЮНЕСКО трябва да предоставят подобаващ и твърд отговор на агресора, който се опитва да компенсира липсата на военен напредък на бойното поле с терор над мирни жители", написа Сибига в социалната платформа Екс.

Той поясни,че Украйна призовава за незабавно заседание на Съвета за сигурност на ООН и за съвместно заседание на Форума за сътрудничество в областта на сигурността и на Парламентарния съвет на ОССЕ.