Взаимен обстрел между Русия и Украйна тази нощ

Взаимен обстрел между Русия и Украйна през изминалата нощ.

Руските сили атакуваха украинската столица Киев с балистични ракети. Хората са призовани да се укрият в бомбоубежища, взривове са отекнали и в центъра на града. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на страната.

Междувременно украинските сили за втори път тази седмица поразиха с дронове рафинерия в предградията на Москва. Според руските власти, над 550 дрона са изстреляни срещу страната, 180 са свалени в около Москва. Ударите стават на фона на пореден коментар на Доналд Тръмп, че Путин трябва да сложи край на войната.