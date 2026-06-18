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Все по-високи температури в близките дни

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В четвъртък в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София – около 26°.

И по Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 25°. Температурата на морската вода е между 19° и 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд също ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

В петък в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони там, ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от североизток.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, незначителна в събота.

В неделя на места в планинските и югоизточните райони, а в понеделник - в западната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в понеделник в повечето райони максималните ще бъдат между 30° и 35°, само по Черноморието ще остават под 30°.

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