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От Мондиала към Космоса: как Космическият център на НАСА превръща Хюстън в уникална спирка за футболните фенове

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
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Спорт
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Докато световното първенство привлича хиляди запалянковци в Тексас, една от най-посещаваните атракции в САЩ ги отвежда до историята на "Аполо 11“, лунните мисии и легендарната фраза „Хюстън, имаме проблем“

От Мондиала към Космоса: как Космическият център на НАСА превръща Хюстън в уникална спирка за футболните фенове
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Хюстън е известен като един от големите домакини на Световното първенство по футбол през 2026 година, но градът предлага много повече от футболни емоции. Само на около 40 километра южно от центъра се намира Космическият център "Джонсън“ на НАСА – място, превърнало се в символ на едни от най-великите постижения в историята на човечеството.

Докато хиляди фенове пристигат за мачовете на стадион „Енърджи“, мнозина отделят време и за посещение на една от най-популярните туристически атракции в южната част на Съединените щати. Срещу билет от около 40 долара посетителите могат да се потопят в света на космическите изследвания и да се докоснат до артефакти, свързани с най-знаковите мисии на НАСА.

Именно оттук са координирани десетки космически експедиции, включително историческата мисия „Аполо 11“, при която Нийл Армстронг и Бъз Олдрин стъпват на Луната през 1969 година. Тук се ражда и една от най-известните фрази в историята на космонавтиката - "Хюстън, имаме проблем“.

„Центърът има две основни цели – да подготвя астронавти и да контролира космическите мисии. Ние не изстрелваме ракетите, това обикновено се случва във Флорида, но тук е мястото, откъдето се координира целият процес“, разказва директорът на отдел "Колекции“ Пол Спана.

В комплекса са изложени над 400 космически артефакта върху площ от повече от 23 000 квадратни метра. Сред най-ценните експонати са лунни скали, оригинални скафандри и макети на космически кораби от програмите „Меркурий“, „Джемини“, „Аполо“ и най-новата програма „Артемис“.

По думите на Спана първите космически мисии са били изключително рискови и скъпи начинания.

"Всичко е било експеримент. Подготовката е била огромна, а рискът – колосален. За щастие тези усилия са довели до успехи, които промениха света“, допълва той.

Космическият център е и сред най-значимите образователни и научни институции в региона. Смята се, че пряко или косвено с дейността му са свързани над 16 000 работни места, а всяка година той привлича около 1,3 милиона посетители.

Сред най-въздействащите експонати е футболна топка, принадлежала на астронавта Елисън Онизука. Малко преди трагичния полет на совалката „Чалънджър“ през 1986 година дъщеря му Джанел му подарява топката, подписана от нейния училищен отбор. След катастрофата и разпадането на совалката тя е открита непокътната сред останките в Атлантическия океан.

Днес топката е изложена в централната зала на комплекса и се е превърнала в символ на паметта, надеждата и човешкия стремеж към нови хоризонти.

Така, наред с футболните страсти на Мондиал 2026, Хюстън предлага на своите гости и едно пътешествие към звездите – разказ за смелост, наука и мечти, които продължават да вдъхновяват поколения по целия свят.

Повече вижте във видеото!

#космически център на НАСА #Мондиал 2026 #Хюстън

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