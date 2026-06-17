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Максималните температури ще са между 26° и 31°

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времето юни температури градуса астрономическото лято настъпва юни
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През нощта облачността навсякъде ще намалее и утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София – около 26°.

Валежи, придружени от гръмотевична дейност и условия за градушки, ще има в часовете след обяд и преди полунощ, главно в планинските и източните райони, включително и по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 21° и 25°. Температурата на морската вода е от 19° до 22°.

В планините ще духа умерен северен вятър. Преди обяд ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня и там ще има валежи и гръмотевици.

Следобедни гръмотевични бури и валежи ще има утре в северните и централните райони на Балканите, а в южните части от полуострова ще бъде слънчево и горещо.

Слънчево, с все по-високи температури, ще бъде на Апенините, Пиренеите, както и в страните от Западна и Централна Европа. Във Франция ще има дъжд и гръмотевици, но ще бъде много по-топло от обичайното за сезона.

През следващите дни повишението на температурите у нас ще продължи и в понеделник в почти цялата страна ще бъде горещо, с температури над 30°. Ще преобладава слънчево време, но с изключение на събота, в останалите дни ще има райони с валежи и гръмотевична дейност – в петък и понеделник – в западната половина, а в неделя главно в планинските и югоизточните части от страната.

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