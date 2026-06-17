ЕП: РСМ не е постигнала напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията

Европейският парламент в Страсбург отхвърли предложението в доклада за напредъка на Република Северна Македония да отпадне текстът за историческата комисия.

Против поправката бяха 338 депутати, 126 я подкрепиха, а 188 се въздържаха. По този начин се запазва теста, в който евродепутатите призовават историческите факти и общата история на двете страни да бъдат тълкувани на обективна и научна база.

Историческата комисия остава в Доклада за напредъка на Република Северна Македония. За това гласуваха не само всички български евродепутати от всички политически партии. Подкрепиха ги и по-голямата част от евродепутатите от останалите държави.

В доклада Европейският парламент изразява съжаление, че страната не е постигнала напредък по важни реформи, като съдебната реформа, борбата с корупцията. Изразява съжаление и за това, че политическите борби в Скопие водят до забавяне на преговорния процес.

Според европейските депутати единственото условие за започването на преговорите за членство с Република Северна Македония е промяната на Конституцията и включването на българите в нея.

Томас Вайц, евродепутат от Зелените/Австрия, докладчик за напредъка на Република Северна Македония: "Ясно е, че за нас в ЕС спазването на правата на малцинствата е част от преговорната рамка и затова промяната в Конституцията, свързана с включването на някои малцинства, включително българското в нея, е част от заключенията на Съвета."

Андрей Ковачев, ГЕРБ/EНП: "Нека още утре да започнат с промените в Конституцията, включването на българите не само в преамбюла - това го казвам не само за Християн Мицкоски, не само за преамбюла, а във всички части на конституцията, където се изброяват частите от народи и българската общност трябва да бъде част от конституцията на РМС." Илхан Кючюк, евродепутат, избран от ДПС/“Обнови Европа”: "Доволен съм най-вече от ясната позиция на ЕП, а тя е че това, което се е договорило между България и Северна Македония трябва да се спази. Това споразумение, което беше гласувано от двете страни, не е просто френското предложение, то е европейски политически консенсус, с който всеки трябва да се съобразява." Ивайло Вълчев, ИТН/ Европейски консерватори и реформисти: "Текстът за историческата комисия остана. Останаха всички тези тектове, които бяха важни няма да кажа за българия, които бяха важни за принципите на ЕС и за принципите на този парламент. Това, което е важно за България и което остана в доклада не можаха да го премахнат. Остава констатацията, че РСМ разрушава и фалшифицира български исторически надписи." Станислав Стоянов, “Възраждане”/Европа на суверенните нации: "По-скоро съм доволен. Но генерално погледнато няма как за съм цялостно доволен, защото отношенията между България и Северна Македония в момента са много лоши, а аз искам те да бъдат добри. И това не е по вина на нашата държава. Разбира се, ние имаме какво да направим в полето на дипломацията, за да имаме по-добри отношения със Северна Македония. Но и те трябва да положат някакви усилия, но това не се вижда от тяхна страна."

Докладът на Европейския парламент няма правнообвързващ характер. Той по-скоро е политически документ, но показва какви са нагласите на Европейския съюз по отношение на страните кандидатки, каквато е и Република Северна Македония.

Вижте още във включването на Десислава Апостолова