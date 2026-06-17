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Стюърт Даунинг: Настоящият отбор на Англия е по-силен като колектив, но нашето поколение имаше по-добри индивидуалности

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
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Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
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Бившият национал на "трите лъва“ вярва в избора на Томас Тухел, но призна, че е изненадан от някои отсъстващи имена в състава за Мондиал 2026

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Бившият национал на Англия Стюърт Даунинг очаква „трите лъва“ да бъдат сред претендентите за световната титла, но смята, че пътят към трофея няма да бъде никак лесен. В разговор по време на Мондиал 2026 той коментира както шансовете на отбора на Томас Тухел, така и сравнението между настоящото поколение английски футболисти и това, от което самият той беше част.

"Очакванията към Англия винаги са високи заради историята на националния отбор. Ако трябва да бъда честен, бях леко изненадан от някои от решенията на Томас Тухел и от играчите, които останаха извън състава. Въпреки това смятам, че трябва да му се доверим. Той е треньор с доказани качества, печелил е трофеи на най-високо ниво и със сигурност има ясна идея как иска да изглежда отборът му“, заяви Даунинг.

Бившият футболист призна, че е разочарован от отсъствието на Коул Палмър и още няколко играчи, но вярва, че германският специалист има своите аргументи.

По думите му Англия разполага с достатъчно качество, за да мечтае за световната титла.

"Всички очакваме да спечелим Мондиала. Разбира се, това не означава, че ще се случи. Именно затова беше назначен Тухел – защото знае как се печелят големите мачове. На хартия имаме много добър отбор, но всичко ще зависи от формата на играчите в точния момент“, каза още той.

Даунинг обърна внимание и на факторите извън терена, които могат да окажат влияние върху представянето на фаворитите.

"Жегата и непрекъснатите пътувания със сигурност ще се отразят на футболистите. Освен това Англия има проблеми с контузиите. Най-важното е ключови играчи като Хари Кейн и Деклан Райс да останат здрави до края на турнира“, смята бившият национал.

Попитан да сравни своето поколение с настоящия английски тим, Даунинг даде интересен отговор.

"Ние разполагахме с изключителни индивидуалности. Хората обичат да сравняват Кейн с Бекъм или Руни, Деклан Райс със Стивън Джерард и така нататък. Нашият отбор беше пълен със звезди. Настоящото поколение обаче е по-силно като колектив. Подобно беше и при Гарет Саутгейт – много талантливи футболисти, които изградиха отличен отбор, но нямаха късмета да спечелят трофей“, обясни той.

А когато беше попитан кой би спечелил хипотетичен двубой между двата състава, Даунинг не се поколеба:

"Ние, разбира се“, каза с усмивка бившият английски национал.

#Национален отбор на Хърватия по футбол за мъже #Национален отбор на Англия по футбол #Мондиал 2026

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