Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство между двете страни

Американският президент Доналд Тръмп и иранският му колега Масуд Пезешкиан подписаха меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран.

Тръмп подписа документа по време на вечеря с френския президент Еманюел Макрон в Париж. Американският лидер беше чут да казва “това не беше лесно”. Малко по-късно от Пакистан потвърдиха, че сделката е подписана и от иранска страна, с което влиза в сила незабавно.

Съгласно споразумението, Ормузкият проток трябва да бъде отворен незабавно, а в следващите 60 дни Съединените щати и Иран трябва да обсъдят ключови въпроси, сред които ядрената програма на Техеран. Очаква се в петък в Швейцария да има и официална церемония.