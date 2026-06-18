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Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство между двете страни

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: илюстративна, създадена с AI
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американският президент Доналд Тръмп и иранският му колега Масуд Пезешкиан подписаха меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран.

Тръмп подписа документа по време на вечеря с френския президент Еманюел Макрон в Париж. Американският лидер беше чут да казва “това не беше лесно”. Малко по-късно от Пакистан потвърдиха, че сделката е подписана и от иранска страна, с което влиза в сила незабавно.

Съгласно споразумението, Ормузкият проток трябва да бъде отворен незабавно, а в следващите 60 дни Съединените щати и Иран трябва да обсъдят ключови въпроси, сред които ядрената програма на Техеран. Очаква се в петък в Швейцария да има и официална церемония.

#войната в Иран #САЩ - Иран #Масуд Пезешкиан #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #меморандум

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