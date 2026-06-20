Израелската офанзива в Газа: Великобритания и Португалия ще признаят палестинска държава

Великобритания и Португалия се очаква днес да обявят, че признават Палестинска държава. На този фон продължава израелската офанзива по превземане на град Газа.



Израелските сили вече контролират източните предградия и биха могли да напреднат към централната и западната част на града, където са и повечето цивилни. Армията засили и започналата кампания за разрушаване на високи сгради в града.

По данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 60 палестинци. Тази седмица в Ню Йорк започва срещата на Общото събрание на ООН, на която се очаква общо 10 държави, да признаят официално независима палестинска държава като средство за натиск над Израел.