Войната в Украйна: Зеленски с ултиматум към Беларус

Украинският президент Володимир Зеленски призова Беларус да не се намесва във войната. Той даде една седмица на Минск да изтегли транслационна техника, която според Киев е използвана в атаките срещу украински цели.



Във вечерното си обръщение Зеленски посочи, че в два беларуски района, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на ударите срещу Украйна.

Киев твърди още, че от януари се е увеличил броят на руските шпионски дронове, навлизащи в украинската територия от Беларус.