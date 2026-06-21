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Войната в Украйна: Зеленски с ултиматум към Беларус

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Киев твърди, че от януари се е увеличил броят на руските шпионски дронове

зеленски украинският екип готви преговори сащ събота прекратяването войната
Снимка: БТА

Украинският президент Володимир Зеленски призова Беларус да не се намесва във войната. Той даде една седмица на Минск да изтегли транслационна техника, която според Киев е използвана в атаките срещу украински цели.

Във вечерното си обръщение Зеленски посочи, че в два беларуски района, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на ударите срещу Украйна.

Киев твърди още, че от януари се е увеличил броят на руските шпионски дронове, навлизащи в украинската територия от Беларус.

#Русия #беларус #шпионаж #Украйна

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