Войната в Украйна: Зеленски с ултиматум към Беларус

Киев твърди, че от януари се е увеличил броят на руските шпионски дронове
Украинският президент Володимир Зеленски призова Беларус да не се намесва във войната. Той даде една седмица на Минск да изтегли транслационна техника, която според Киев е използвана в атаките срещу украински цели.
Във вечерното си обръщение Зеленски посочи, че в два беларуски района, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на ударите срещу Украйна.
Киев твърди още, че от януари се е увеличил броят на руските шпионски дронове, навлизащи в украинската територия от Беларус.