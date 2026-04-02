Случаят с увисналото дете от 8-ия етаж в Ямбол: Родителите съжаляват и ще се борят децата им да не бъдат отнети

Прокуратурата в Ямбол проверява дали 3-годишното момче, което беше спасено от падане от тераса на осмия етаж, е било оставено там умишлено. След 24-часов арест, родителите му бяха освободени. Те поискаха момченцето и по-малката му сестричка да бъдат върнати у дома и да не остават в приемни семейства. Майката и бащата участваха в заседание на координационния механизъм към общината заедно с представители на социалните служби, полицията и прокуратурата. Двамата отрекоха да са оставяли децата си без надзор, но не обясниха какво е правело 3-годишното им момче на терасата.

Родителите на детето, което провисна от осмия етаж на блок в Ямбол, заявиха, че съжаляват за случилото се и ще се борят децата им да не бъдат отнети.

- Искате ли децата да останат при вас?

Стефан - баща: Искаме, да.

- Съжалявате за случилото се?

Стефан - баща: Разбира се!

- Ще се борите ли за децата си?

Стефан - баща: Да!

- До сега оставяли ли сте ги сами?

Стефан - баща: Не, никога.

Част от съседите обаче смятат, че е невъзможно 3-годишно дете само да се промуши през оградата на терасата.

- Те дупките са ей толкова тесни, според мен някой го е оставил там. Доколкото знам,тя е отишла на магазина. - Аз не знам как е излязло даже. Добре,че са го спасили, направо изтръпнах като го видях. Как някой да му дойде такава гадна мисъл да го пусне там и да стои. Това е ужасно, това е повече от престъпление.

На работното място на бащата потвърдиха, че майката често е идвала при него през деня.

Нина Петкова - работодател на бащата: „Ние постоянно ги питаме къде са децата и те казват,че са при баба си.“

Работодателите нямат оплаквания от бащата.

Нина Петкова - работодател на бащата: „Работи, върши си работата, момчето, пийва си ,не мога да го отрека.“

От прокуратурата проверяват всички възможни версии за случилото се.

Мина Грънчарова – ръководител Районна прокуратура – Ямбол: „Основните версии, които се изследват в момента са за груба родителска непредпазливост или за умишлено поведение от страна на някои от родителите, примерно детето да е оставяно умишлено на терасата. Досъдебното производство е за престъпление родителска небрежност.“

Децата още вчера са изведени в безопасна среда и са настанени в приемни семейства. Социалните търсят начин да бъдат събрани на едно място, за да не се губи връзката помежду им.

Хасан Адемов - служебен министър на труда и социалната политика: „Те са предприели всички необходими мерки да разговарят с родителите, включително и за възможността децата да се върнат в биологичното си семейство, но на този етап те имат нужда от подкрепа, която се предоставя от нашите служби.“

До дни ще стане ясно дали двете деца ще останат в приемни семейства или ще бъдат върнати при родителите им. Заради бързата реакция и професионализма на полицейския екип, спасил детето, днес кметът на Ямбол награди униформените.

Мартин Петров – ОДМВР- Ямбол: „Как се чувствате днес?... ами нормално, спокойно, по-спокойно от вчера по време на ситуацията. Осмислихте ли какво се случи? – Да, да, още вчера в момента го осмислих на случката, но какво можеше, не съм го осмислил на момента, но след това си дадох сметка.“

Ако бъдат признати за виновни двамата родители може да лежат в затвора от една до три години.