В търсене на варианти за отблокирането на Ормузкия проток чрез дипломация

В отсъствието на Съединените щати, външните министри на повече от 40 държави търсят дипломатически варианти за възстановяване на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Във видеоконферентната конференция, която е организирана от Великобритания, участва и България. Британският първи дипломат Ивет Купър заклейми действията на Иран, но настоя за "спешно отваряне на морския път".

Ивет Купър, министър на външните работи на Великобритания: "На днешната среща се фокусираме върху дипломатическите и международните мерки за планиране, включително колективната мобилизация на пълния ни набор от дипломатически и икономически инструменти и натиск, дейности за подсигуряване на индустрията, застрахователите и енергийните пазари, както и действия за гарантиране на безопасността на блокираните кораби и моряци и ефективна координация, от която се нуждаем по целия свят, за да се позволи безопасно и устойчиво отваряне на протока."

Ивет Купър определи действията на Техеран като "иранско безразсъдство, което нанася удар по сигурността на глобалната икономика". По нейните думи затварянето на морския път може да създаде продоволствена несигурност за милиони хора. Вчера от Иранската революционна гвардия отново заявиха, че Ормузкия проток остава затворен за "вражески държави".

Ивет Купър, министър на външните работи на Великобритания: "През последните 24 часа, през протока са преминали 25 плавателни съда. А обикновено през този морски път преминават по 150 на ден. В протока е имало 25 атаки срещу кораби, 20 хиляди моряци и 2 хиляди кораба са блокирани там."

Във форума се включиха страни, които подписаха съвместно изявление в средата на март, призовавайки иранските сили да спрат атаките срещу търговски кораби. Освен държави от Европа, участват Австралия, Япония, Канада и страни от Персийския залив.

Срещата беше свикана след поредица от остри критики на американския президент към съюзниците на Съединените щати, че не се включват във войната срещу Иран. От Южна Корея, където е на визита, френският президент Еманюел Макрон определи като "нереалистично" използването на сила за отваряне на Ормузкия проток. Той коментира и заплахата на Доналд Тръмп, че Съединените щати ще напуснат НАТО, заради отказа на Алианса да се включи във военните действия срещу Техеран.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Съюзи като НАТО са стойностни, заради това, което остава неизказано, а именно доверието, което е в основата. Ако всеки ден сеете съмнение относно ангажимента си, вие убивате същността на съюза. Не е моя работа да коментирам; това е отговорност, която се поема от американските власти всяка сутрин, когато казват, че ще направят това, няма да направят онова или каквото и да е друго."

Полският премиер Доналд Туск също коментира заплахата от разпадане на НАТО:

"Заплахата от разпадане на НАТО, смекчаването на санкциите срещу Русия, мащабна енергийна криза в Европа, прекратяването на помощта за Украйна и блокирането от Орбан на кредита за Киев – всичко това изглежда като мечтата на Путин."

Следващата седмица Великобритания организира среща на военни стратези от различни държави, за да търсят варианти за осигуряване на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток, след като спрат военните действия.