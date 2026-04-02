БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

България ще участва в разговори за освобождаването на Ормузкия проток, но няма да е част от военна операция

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
10224
Чете се за: 01:27 мин.
Запази
скока енергийните цени шест държави готовност охраняват ормузкия проток
Слушай новината

България ще участва в разговорите по покана на британския премиер, отправени към 35 държави по темата за решаване на проблема с корабоплаването през Ормузкия проток, но твърдо няма да бъде част от военна операция там. Това потвърдиха за БНТ от Външното ни министерство.

Начини за повторно отваряне на Ормузкия проток, който е сериозно засегнат от войната в Близкия изток, ще обсъдят участниците в срещата на 35 държави, която ще се състои в четвъртък. Заседанието ще е по видеоконферентна връзка.

Великобритания застава начело на дипломатическата инициатива, в която са заявили участие страни като Франция, Германия, Италия, Нидерландия и някои страни от Персийския залив, за да бъде отворен отново Ормузкия проток, през който се транспортира 20% от световния петрол.

Американският президент Доналд Тръмп вчера се обърна към американския народ в първата си реч, посветена на войната в Иран. В 19-минутното си изказване президентът на САЩ посочи, че основните цели са почти изпълнени и призова съюзниците на Вашингтон "да съберат смелост" за осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток.

#35 държави #Киър Стармър #войната в Близкия изток #ормузки проток #Великобритания #България

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ