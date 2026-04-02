Цената на петрола скочи до 105 долара за барел след речта на Тръмп

Доналд Тръмп се обърна към американския народ в първата си реч, посветена на войната в Иран. В 19-минутното си изказване президентът на Съединените щати посочи, че основните цели са почти изпълнени и призова съюзниците на Вашингтон "да съберат смелост" за осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток. По думите му американските сили ще ударят много силно Иран през следващите две или три седмици. Тръмп заяви още, че дискусиите с Техеран продължават и отново предупреди, че ако няма сделка ще бъдат ударени всичките им електроцентрали, вероятно едновременно. След речта на Тръмп световните цени на петрола се повишиха до 105 долара за барел.

Реч в най-гледаното телевизионно време, но без съществено нова информация. Доналд Тръмп повтори голяма част от нещата, които вече е казвал за войната с Иран. Като равносметка от през последните четири седмици президентът на САЩ отбеляза "бързите, решителни и съкрушителни", по думите му, победи на бойното поле на американските сили.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Благодарение на постигнатия от нас напредък, мога да кажа, че сме на път да изпълним всички военни цени на Америка много скоро. Ще ги ударим много силно през следващите две до три седмици. Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото. Междувременно разговорите продължават. Смяната на режима не беше нашата цел, но тя се случи след смъртта на всичките им лидери. Новите са по-малко радикални и доста по-разумни. Ако през този период няма сделка, ще ударим една по една електроцентралите им, вероятно едновременно".

Според Тръмп иранският флот и въздушни сили са унищожени, а програмите за балистични ракети и ядрени оръжия - парализирани. Той омаловажи значението на Ормузкия проток, посочвайки, че САЩ не се нуждаят от него.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Държавите по света, които внасят петрол през протока, трябва да се погрижат за него. Трябва да го ценят. Трябва да си го вземат. Могат да го направят лесно. Можем да сме полезни, но те трябва да поемат водещата роля за защитата на петрола, от който отчаяно зависят. Към страните, които отказаха да се включат в обезглавяването на Иран, а трябваше да се справим сами - имам предложение. Първо, купувайте петрол от САЩ. Имаме много. И второ, съберете малко смелост, отидете при протока и просто си го вземете. Защитете го, използвайте го за себе си. Иран е унищожен. Трудната част е свършена. Би трябвало да е лесно. Във всеки случай, когато този конфликт приключи, протокът ще бъде отворен по естествен начин".

Тръмп изтъкна, че Вашингтон ще довърши работата си много бързо и благодари на съюзниците си в Близкия изток, Израел, Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Кувейт и Бахрейн. Тръмп увери, че цените на горивата ще паднат, когато корабоплаването бъде възстановено.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много американци са обезпокоени от неотдавнашното покачване на цените на бензина тук, в страната. Краткосрочното повишение се дължи изцяло на това, че иранският режим предприе безумни терористични атаки срещу търговски петролни танкери на съседните държави, които нямат нищо общо с конфликта".

Според анализатори изводът от обръщението на Тръмп е, че той няма веднага да се изтегли от Иран, въпреки надеждите на много хора.

Джесика Генауер, анализатор: "Обръщението създаде впечатлението, че президентът Тръмп не само не чувства отговорност да гарантира, че след края на тази война ще има свободно корабоплаване през Ормузкия проток, но и че не се чувства отговорен за сигурността и икономическата жизнеспособност на държавите от Персийския залив след края на конфликта".

Коментарът на Техеран след речта на Тръмп - Иран обеща по-унищожителни атаки срещу САЩ и Израел. По-рано в отворено писмо до американския народ президентът Масуд Пезешкиан заяви, че Иран не изпитва враждебност към обикновените американци.