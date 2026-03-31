Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?

Не е регистрирано замърсяване край пристанището на Дубай, след като кувейтски танкер, натоварен с милиони барели петрол, беше ударен от ирански дрон. Местните власти съобщиха, че екипажът е в безопасност.

На дипломатическия фронт – от Белия дом съобщиха, че преговорите с Техеран са в ход. Вестник "Wall Street Journal" обаче съобщава, че американският президент Доналд Тръмп е "готов да спре войната, дори ако Ормузкият проток остане затворен". Възможно ли е Тръмп да приключи войната, преди да е отворен морският път?

Следващите дни от войната с Иран ще бъдат решаващи, предупреди американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Иран го знае, но от военна гледна точка не може да направи нищо, за да го промени."

Хегсет цитира разузнавателна информация, според която ударите са понижили бойния дух на иранските въоръжени сили. По думите му това е довело до масово дезертьорство, кадрови недостиг на ключови позиции и недоволство сред висшето командване.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Ако в Иран са мъдри, ще сключат сделка."

От Белия дом съобщиха, че преговорите с Техеран продължават.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Въпреки нещата, които чувате от тях в публичното пространство, разговорите продължават, и то добре. Това, което се казва на четири очи, е много по-различно от това, което казват пред вас. Режимът в Техеран има шанс да сключи сделка със Съединените щати, веднъж завинаги да се откаже от ядрените си амбиции и да спре да спонсорира тероризма."

Според "Wall Street Journal" отварянето на Ормузкия проток остава извън целите на Вашингтон. Вестникът цитира източници от Белия дом, които твърдят, че Доналд Тръмп е заявил на свои съветници, че е готов да прекрати войната, дори ако протокът все още е блокиран.

Опасенията на американската президентска администрация са, че осигуряването на безопасно корабоплаване там ще отнеме много време. А според срока, който Тръмп даде, войната трябва да свърши следващата седмица.

От социалната си мрежа американският президент разкритикува страните, които отказват да се включат във войната в Близкия изток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Всички онези страни, които не могат да си набавят самолетно гориво заради Ормузкия проток, като Великобритания, която отказа да се намеси в обезглавяването на Иран, имам предложение за вас: Номер 1, купувайте от САЩ, имаме в изобилие; и номер 2, съберете малко закъснял кураж, отидете до протока и просто го вземете.“

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „САЩ вече няма да са там, за да ви помагат, както и вие не бяхте там за нас. Иран по същество е разгромен. Трудната част приключи. Отидете и си вземете сами петрола!“

Военни анализатори разглеждат три варианта за съдбата на Ормузкия проток. Според първия сценарий, ако енергийната криза продължи, страните от Персийския залив могат да предприемат сами военни операции за отварянето на морския път. Това обаче се определя като най-рисковия вариант.

Вторият предвижда страните от Залива да се присъединят към водена от Съединените щати операция. Третият сценарий е – протокът остава затворен и Иран го използва като оръжие в преговорите. На този етап това е най-реалистичният вариант.

Властите в Техеран одобриха налагането на такси на корабите, които преминават през Ормузкия проток. Морският път обаче остава недостъпен за Израел, Съединените щати и техните съюзници.