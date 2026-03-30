Тръмп иска иранския петрол

Ива Стойкова
Техеран: Исканията на САЩ за край на конфликта са прекомерни

Доналд Тръмп иска да вземе петрола на Иран и може да превземе стратегическия остров Харг. Това заяви президентът на Съединените щати в интервю за „Файненшъл таймс“.

Въпреки уверенията му, че преговорите с Техеран напредват добре, той директно заплаши в социалната си мрежа, че ако няма сделка и Ормузкият проток не бъде отворен, иранската енергийна инфраструктура и самият остров Харг ще бъдат унищожени.

След коментарите му петролът сорт „Брент“ надхвърли 115 долара за барел, но скокът е далеч от пика от 119 долара на 18 март.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Честно казано, най-много ми харесва да взема петрола на Иран, но някои глупави хора в САЩ казват: „Защо го правиш?“. Но те са глупави хора.“

Признанието на Доналд Тръмп пред „Файненшъл таймс“ означава, че на прицел е ключовият остров Харг, през който се изнася по-голямата част от иранския петрол.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Може би ще превземем остров Харг, а може би не. Имаме много варианти. Това би означавало, че ще трябва да останем там за известно време.“

Според Доналд Тръмп установяването на контрол над острова ще бъде много лесно, защото той няма никаква защита.

САЩ усилиха присъствието си в региона. Пентагонът разпореди разполагането на 10 хиляди войници, обучени за превземане и удържане на територии. Около 3500 души пристигнаха в петък, от които 2200 морски пехотинци. Други над две хиляди военни са на път, а хиляди военнослужещи от елитната 82-ра въздушнодесантна дивизия също получиха заповед да се насочат към региона.

Операция срещу остров Харг би била рискована, тъй като увеличава вероятността от повече жертви сред американците и би удължила разходите и продължителността на войната, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Въпреки заплахите на Тръмп спрямо иранската петролна продукция, той подчертава, че преговорите между САЩ и Иран с посредничеството на Пакистан — преки и непреки — напредват.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Справяме се изключително добре в тези преговори, но с Иран никога не се знае, защото преговаряме с тях, а после винаги трябва да ги взривяваме. Те са съгласни с нас по плана. Поискахме 15 неща и може би ще поискаме още няколко. Вече имаме смяна на режима. Честно казано, те се държат много разумно.“

По-късно в социалната си мрежа Тръмп написа, че е много вероятно да няма сделка, и заплаши, че в такъв случай, ако Ормузкият проток не бъде отворен, ще бъдат унищожени всички ирански електроцентрали, нефтени кладенци и остров Харг.

Тръмп даде на Техеран краен срок до 6 април да приеме споразумение. Междувременно МААЕ потвърди, че след атаките на 27 март иранският завод за производство на тежка вода не работи.

Иран отново отрече да има директни преговори с Вашингтон.

Есмаил Багаи - говорител на външното министерство на Иран: „Исканията им са прекомерни, нереалистични и нелогични. Бил ли е затворен някога Ормузкият проток преди 28 февруари? През всички тези години и десетилетия сме били пазители на свободното преминаване през Персийския залив и пролива. Това, пред което е изправен светът сега, е резултат от военната агресия на Америка и ционисткия режим.“

Според източници на CNN Техеран е засилил военното си присъствие на остров Харг. Но според анализатори, дори да бъде превзет, това няма да отвори Ормузкия проток, защото островът е разположен твърде на север.

Иранските военни вече предупредиха, че е застрашено и корабоплаването в Червено море в случай на наземна операция в Иран.

Проиранските йеменски бунтовници хути, които се включиха в конфликта, заплашиха да атакуват преминаващите през протока Баб ел-Мандеб търговски кораби.

С течение на времето САЩ ще си върнат контрола над протоците, независимо дали с американски или многонационален ескорт, заяви министърът на финансите Скот Бесент.

