Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:07 мин.
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него Съединените щати са постигнали смяна на режима в Иран. Тръмп каза това на борда на "Еър Форс Уан" на фона на дипломатически усилия от посредниците Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия да да намерят начин за преговори между Вашингтон и Техеран за слагане на край на конфликта.

В интервю за вестник "Файненшъл Таймс" публикувано снощи, Тръмп все пак не изключи сухопътна операция в Иран. Той каза, че би могъл да "завладее петрола в Иран" и евентуално да превземе основния център за горива в страната, остров Харг.

Изказването му доведе до ръст на цените на петрола до над 115 долара за барел. Израел започна тази сутрин нови удари по военни цели в Техеран, а Иран заплаши, че ще атакува домовете на американски и изрелски официални лица.

#Доналд Тръмп #САЩ #Иран

В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
1
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Задържаха "софийските биячи"
2
Задържаха "софийските биячи"
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
4
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
5
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата,...
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
6
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
4
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
5
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: САЩ и Канада

Въпреки американската блокада успешно доставиха хуманитарна помощ за Куба
Въпреки американската блокада успешно доставиха хуманитарна помощ за Куба
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Чете се за: 04:45 мин.
Протести "Без крале": Над 3300 демонстрации във всички 50 щата Протести "Без крале": Над 3300 демонстрации във всички 50 щата
Чете се за: 00:57 мин.
Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад
Чете се за: 01:22 мин.
Мащабни протести срещу Тръмп в САЩ Мащабни протести срещу Тръмп в САЩ
Чете се за: 00:52 мин.
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото на войната Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото на войната
Чете се за: 06:07 мин.

Водещи новини

Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток
Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата
Чете се за: 00:40 мин.
По света
По-ниски температури от обичайните за края на месец март По-ниски температури от обичайните за края на месец март
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Временни ограничения по АМ „Струма“ заради ремонтни...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: Втори ден консултации в Пакистан
Чете се за: 01:42 мин.
По света
94 дни срещу ветровете и теченията: Френски шкипер с рекорд за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
