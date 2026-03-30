Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него Съединените щати са постигнали смяна на режима в Иран. Тръмп каза това на борда на "Еър Форс Уан" на фона на дипломатически усилия от посредниците Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия да да намерят начин за преговори между Вашингтон и Техеран за слагане на край на конфликта.

В интервю за вестник "Файненшъл Таймс" публикувано снощи, Тръмп все пак не изключи сухопътна операция в Иран. Той каза, че би могъл да "завладее петрола в Иран" и евентуално да превземе основния център за горива в страната, остров Харг.

Изказването му доведе до ръст на цените на петрола до над 115 долара за барел. Израел започна тази сутрин нови удари по военни цели в Техеран, а Иран заплаши, че ще атакува домовете на американски и изрелски официални лица.