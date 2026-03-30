БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Чете се за: 04:47 мин.
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Чете се за: 05:30 мин.
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Чете се за: 00:45 мин.
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Горанов: В съвременния футбол вратарите трябва да виждат играта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Бившият национал сподели пред БНТ спомените си от гостуване в Джакарта.

Румен Горанов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият вратар на националния отбор Румен Горанов коментира пред БНТ предстоящия двубой с Индонезия. Той си спомни за времената, в които беше активен състезател и заедно с „трикольорите“ гостува в Джакарта за мач с местната национална селекция.

„Отборът, който замина там, беше много добър. Значи имахме... Една загуба нямахме в това турне. Всичко побеждавахме и то с лекота. В Индонезия, това беше първият мач, който играхме. Спомням се, че победихме с 4:0. С два гола на Начко Михайлов и на Динко Дерменджиев. Прекрасни футболисти, които не са между нас вече. Но, винаги си спомням с много уважение за тях. Тогава футболът там не беше много на почит. Но, стадионът се напълни в Джакарта, където играхме. И няма да забравя, че след мача имахме вечеря с националния отбор на Индонезия. И премина добре в много дружеска обстановка“, коментира Горанов.

Той сподели и как се е променил вратарския пост през годините.

„О, да. Много е променен. По наше време държахме топката колкото си искаме във вратарското поле. Трябваше да дойде някой да ни фаулира, да свири съдията фаул. И тогава да изпълним и да вкараме топката в игра. Но, съвременният футбол изиска от вратарите не само да играят добре с крака, но да могат да виждат играта, да чувстват играта, за да могат да предотвратят някои дълги подавания. Знаете, че в момента много се ползват тия дълги подавания. Това, което се е променило на националния отбор, хубавото е, че все пак отива да премери сили с отбори, които според мен трябва да ги победим и то без никакъв проблем. Важното е да премерим сили с тези отбори, защото не се знае къде може да се класират - и на световно първенство и там да премерим сили“, завърши Горанов.

Цялото интервю с него вижте във видеото!

#Румен Горанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ