БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подготовката за изборите: Над 576 сигнала за нарушения на изборните правила до момента

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Към тази сутрин са получени над 576 сигнала за нарушаване на изборните правила. Това стана ясно от изявлението на координационния съвет към Министерския съвет.

Подготовката на изборите върви с пълна сила, като областните управители вече работят по изработването на параваните за голосуване. Що се отнася до останалите министерства, то външното ни министерство работи така, че да се осигури възможност на максимален кръг от български граждани извън страната, да могат да упражнят своето право на глас на фона на повече от 60 хиляди подадени заявления за гласуване в чужбина. Активна работа та и на Министерството на електронното управление като наблюдатели и представители на партиите ще могат да присъстват на процеса по удостоверяване на машините. Ежедневно ви съобщаваме и за акциите на Министерството на вътрешните работи, като равносметката към този момент е, че има над 120 операций.

Ваня Нушева, съветник на премиера, изборен експерт: "Завърши процес по събиране на информация за подходящите места, където да гласуват. Повече от 60 000 заявления са подадени. 493 секции ще бъдат създадени. МВнР предложи мотивирано местата, където да бъдат създадени тези секции."

Иван Анчев, заместник-министър на вътрешните работи: "Получени 576 сигнала, най-много са в Бургас, следван от София. 514 са за купуване на гласове, 15 за агитация. Образувани са 181 досъдебни производства. Съставени са 1476 протокола и са проведени над 120 операции. Задържани са 94 лица - изброява къде."

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова.

#Координационен съвет #цик #изборни нарушения

Последвайте ни

Още от: Ямбол - МИР 31

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ