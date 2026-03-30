Доклад: България сред „разрушителите“ на върховенството на закона в ЕС

Разрушаването и упадъкът на върховенството на закона в държавите-членки на ЕС, и все по-често и в европейските институции, продължава. Това е едно от основните заключения в Доклад за върховенството на закона, изготвен от Съюза за граждански свободи в Европа.

Държавите са подредени в няколко категории, като България и още 4 страни - Хърватия, Унгария, Италия и Словакия, са в група, наречена "Разрушителите". В тях законодателството се руши и отслабва, като най-драстичните случаи са в Унгария. Огромна част от препоръките на ЕС остават неизпълнени от държавите членки, регресия на механизмите за взаимен контрол и възпиране в ЕС, криза на върховенството на правото е водеща тенденция в страните от Европейския съюз през 2025 г., а развитието в положителна посока е почти незначително - още от заключенията на доклада.

Това е седмото му издание. В изготвянето му участват 40 правозащитни организации от 22 държави в ЕС.От българска страна това е Българският хелзинкски комитет. Организацията е съавтор на частта в доклада, посветена на България.