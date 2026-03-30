БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Подменят компрометирани мантинели в Пловдив след катастрофи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Подмяната обхваща мостове, надлези и основни пътни артерии

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължава подмяната на увредени мантинели в Пловдив, след като множество катастрофи са компрометирали съоръженията в различни части на града. Нови преградни елементи вече са поставени на ключови пътни възли, а дейностите ще продължат и в следващите дни.

Подмяната обхваща мостове, надлези и основни пътни артерии, като целта е повишаване на безопасността. Заместник-кметът по транспорта Николай Душков обясни, че ремонтите са наложени основно заради пътнотранспортни произшествия.

„Започнахме, да не го каже акция, но подмяна на всички мантинели, които са компрометирани от катастрофи по всички съоръжения в града, като мостове, надлези, изходни точки и така нататък“, обясни заместник-кметът по транспорта Николай Душков.

Дейностите вече са извършени на редица места в града, а работата продължава поетапно. По думите му предстоят още ремонти по ключови пътни участъци. Той даде конкретни данни за обема на подменените съоръжения.

„Асеновградско ще бъдат подменени 130 линейни метра, на надлез „Скобелева майка“ са подменени 184 линейни метра, на Коматевския, както казах, са 408 плюс 40, и тук на надлез "Родопи" най-малко катастрофи са повредили мантинелите, но не най-малко на брой – 46 линейни метра.“

Според заместник-кмета основната причина за повредите са катастрофите, но влияние оказват и атмосферните условия. Мантинелите са от стомана, която има достатъчно дебелина за да издържа дълго време.

Паралелно с това се предприемат и други мерки за безопасност в града – възстановен е светофара на булевард „Освобождение“, предстои на светофара при църква „Света Петка“ да се направи защитен ляв завой.

Планира се и мащабна обществена поръчка за подобряване на пътната инфраструктура.

„Предстои да пуснем обществена поръчка, може би днес, над милион евро за хоризонтална и вертикална маркировка.“

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.

#мантинели #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
1
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Задържаха "софийските биячи"
2
Задържаха "софийските биячи"
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
4
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
5
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата,...
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
6
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
4
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
5
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Регионални

Откъснати населени места в Русенско - защо липсва обществен транспорт в три села?
Откъснати населени места в Русенско - защо липсва обществен транспорт в три села?
Задържаха "софийските биячи" Задържаха "софийските биячи"
14226
Чете се за: 03:45 мин.
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
17050
Чете се за: 02:25 мин.
Около 73 000 са делфините в Черно море, но популацията все още се възстановява Около 73 000 са делфините в Черно море, но популацията все още се възстановява
Чете се за: 03:22 мин.
БАБХ унищожава близо 6 тона храни с изтекъл срок в Димитровград БАБХ унищожава близо 6 тона храни с изтекъл срок в Димитровград
Чете се за: 02:17 мин.
Католическата общност в Пловдив празнува Палмова неделя Католическата общност в Пловдив празнува Палмова неделя
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток
Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Временни ограничения по АМ „Струма“ заради ремонтни дейности Временни ограничения по АМ „Струма“ заради ремонтни дейности
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Откъснати населени места в Русенско - защо липсва обществен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Подменят компрометирани мантинели в Пловдив след катастрофи
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
94 дни срещу ветровете и теченията: Френски шкипер с рекорд за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ