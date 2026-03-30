Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху e инструктирал армията да разшири още повече съществуващата буферна зона за сигурност в южен Ливан.



Нетаняху заяви, че решението цели да се укрепят израелските позиции по северната граница на Израел в контекста на продължаващото напрежение с Ливан и да се подобри безопасността в района. Малко след началото на израело-американската операция срещу Иран, Израел започна и сухопътна операция в Ливан. Тя е насочена срещу проиранската групировка Хизбула, която обстрелва с ракети израелската територия.