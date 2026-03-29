Протест беляза Общото събрание на българската федерация по кану-каяк

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
Представителите на част от клубовете, които организираха протеста, поискаха по-голяма прозрачност от Управителният съвет на федерацията

Българска федерация по кану-каяк проведе Общото си събрание, на което бе прието бюджетът за 2026 година. Преди заседанието пред Националния стадион „Васил Левски“ имаше протест на клубовете срещу настоящото ръководство. Нашата медия научи, че след него решенията, взети днес ще бъдат обжалвани.

Отпуснатият бюджет на федерацията за 2026 г. от малко над 690 000 евро е по-малък в сравнение с предишната година. Председателят Николай Бухалов коментира пред БНТ, че федерацията трябва да се справи с въпросните гласувани средства.

На база на общият бюджет…Все пак той е една баница, която трябва да бъде разпределена за всички федерации и на база на това сме получили толкова. Аз смятам, че трябва да се справим с тези средства“, каза Бухалов.

Представителите на част от клубовете, които организираха протеста, поискаха по-голяма прозрачност от Управителният съвет на федерацията. Повече за протеста на клубовете говори Иван Хиндалов, който е председател на кану-каяк ЦСКА.

В момента ние имаме конфликт с УС, който не ни дава по никакъв начин информация как сами взимат едни решения, а след това ги нарушават. Голямата част от клубовете, които решават нещата, са неработещи. Някои дори нямат и вода, което е необяснимо как клуб, който не развива дейност, може да взима решения. Не става дума само за една година", заяви Хиндалов.

Повече от репортажа можете да видите във видеото!

#Иван Хиндалов #българска федерация по кану-каяк #Николай Бухалов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

