Въпреки американската блокада успешно доставиха хуманитарна помощ за Куба

Две платноходки с хуманитрана помощ за Куба пристигнаха в Хавана след като с тях беше изгубен контакт. Съдовете са част от международната инициатива „Нашата Америка“. Тя е в помощ на изпадналия в енергийна и икономическа криза карибски остров на фона на нови заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Платноходките „Френдшип“ и „Тайгър Мот“, отплавали от Мексико на 20 март, трябваше да пристигнат в Куба на 24 или 25 март. Те бяха издирвани в морето.В крайна сметка 9 членният екипаж, включващ американци, французи и германци пристигна в добро здраве. Лодките превозиха храна, лекарства и хигиенни материали.

Никога не сме били в реална опасност, обясни говорителят на конвоя.

Аднаан Стумо, говорител на хуманитарния конвой: „Имаше много силни ветрове. Трябваше да поемем по-дълъг маршрут, за да осигурим безопасността на лодките“.

Коалицията "Нашата Америка" включва близо 300 организации от 30 страни.Групата вече е доставила на Куба приблизително 20 тона помощи по въздух и по море, включително соларни панели и велосипеди. Блокадата на Вашингтон върху петролните доставкии други стоки за Хавана причини енергийна криза в страната.

В Маями, Доналд Тръмп заяви, че „Куба е следващата“ в поредната си заплаха срещу карибския остров. Това става след като по-рано през март Тръмп говори за „превземане“ на Куба, управлявана от комунисти.



Доналд Тръмп, президент на САЩ: „И между другото, Куба е следващата. Но се преструвайте, че не съм го казал. Моля, моля, моля, медиите да игнорират това твърдение. Благодаря ви много. Куба е следващата.“

Високопоставен кубински дипломат заяви, че Хавана е готова да продължи преговорите с Вашингтон, но обсъждането на промени в политическата система на страната е изключено.