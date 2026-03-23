След срива в електропреносната мрежа: Започна постепенното възстановяване на тока в Куба

По света
Властите в Куба започнаха възстановяването на електричеството в страната снощи, след второто прекъсване на националната електропреносна система за по-малко от седмица, в резултат на наложеното от САЩ петролно ембарго, предаде Франс прес.

Токът в две трети от столицата Хавана бе възстановен в следобедните часове, съобщи кубинската електрическа компания след пълния срив на националната електропреносна мрежа, обявен в социалната мрежа Екс от Министерството на енергетиката. Това е седмото прекъсване на тока на острова с население почти 10 милиона души за година и половина.

Според държавната електрическа компания, спирането на блок в ТЕЦ "Нуевита" в централната част на страната е причинило "ефекта на доминото върху работещите мощности", което доведе до срив в цялата национална електропреносна мрежа.

Производството на електроенергия в Куба се базира на мрежа от осем остаряващи топлоелектрически централи, някои от които са в експлоатация повече от 40 години и често аварират или трябва да бъдат спирани за планова поддръжка.

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа остарялата електропреносна инфраструктура, но икономисти посочват като причина и липсата на държавни инвестиции в този сектор.

Вече над два месеца петролните доставки от Венецуела – основния доставчик на Хавана – са прекратени, а администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да санкционира всяка страна, изпратила петрол на Куба.

За да оправдае политиката си Вашингтон се позова на "изключителната заплаха", която Куба – карибска островна държава, разположена на 150 км от бреговете на Флорида – представлява за американската сигурност.

Хавана в отговор обвини Тръмп, че се опитва да "задуши" икономиката на страната, която е под американско ембарго от 1962 г. и е подложена на затягане на американските санкции през последните години.

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
4
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
5
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
6
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
5
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: САЩ и Канада

Самолет се сблъска с пожарна на летище Ла Гуардия в Ню Йорк (СНИМКИ)
Самолет се сблъска с пожарна на летище Ла Гуардия в Ню Йорк (СНИМКИ)
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 01:20 мин.
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5029
Чете се за: 05:22 мин.
Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната
Чете се за: 00:50 мин.
Почина Робърт Мълър, който разследва руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г. Почина Робърт Мълър, който разследва руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г.
Чете се за: 00:40 мин.
Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
9151
Чете се за: 06:20 мин.

Водещи новини

Самолет се сблъска с пожарна на летище Ла Гуардия в Ню Йорк (СНИМКИ)
Самолет се сблъска с пожарна на летище Ла Гуардия в Ню Йорк (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 01:20 мин.
Близък изток
След тежката катастрофа на линейка с автобус – какво е състоянието на майката и детето? След тежката катастрофа на линейка с автобус – какво е състоянието на майката и детето?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори ще даде...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият кмет на Париж получи ключа на града
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
