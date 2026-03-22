Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица

Куба остана без електричество за втори път за по-малко от седмица, след като националната енергийна система претърпя нов срив. Страната изпитва сериозни затруднения да осигури електрозахранване за населението си на фона на остаряла инфраструктура и недостиг на гориво.

Според държавния енергиен оператор причината е авария в една от термоелектрическите централи, довела до верижен срив в системата. Властите активираха аварийни мерки, за да осигурят електричество за ключови обекти като болници и водоснабдяване. Кризата се задълбочава заради ограниченията върху доставките на петрол, след като Съединените щати прекратиха износа на венецуелски петрол към острова и заплашиха със санкции държави, които продават на Куба.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер