Дъжд съпътства последната тренировка на националния отбор преди мача с Индонезия

Официалната тренировка на българския национален отбор по футбол преди утрешния финал на турнира „FIFA Series 2026” срещу домакина Индонезия премина в добро настроение на терен „А“ до стадион „Гелор Бунг Карно“. Началото бе в 16:00 часа българско време.

Напоителният, ситен дъжд по никакъв начин не се отрази на отбора, а играчите приеха играта на „квадрат“ с много емоции и шеги. Единствен на облекчен режим се подготвяше Доминик Янков, който получи травма в първата среща в Индонезия на 27-и срещу Соломоновите острови. С Янков се занимаваха физиотерапевтите по специална програма на тъч-линията. Халфът на Локомотив София е с травма в глезена, но по-рано днес селекционерът Александър Димитров обяви, че състоянието му не е притеснително, но ще получи почивка от превантивна гледна точка.

Заниманието днес започна с дълги разигравания, след което футболистите минаха в традиционния „квадрат“, а малко по-късно селекционерът Димитров изискваше да се увеличи интензивността.

Двама от националите днес празнуват рождени дни. Вратарят Даниел Наумов стана на 28 години, а халфът на Славия Кристиан Стоянов навърши 22.