Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"

Към момента пет са сигурните формации в следващия парламент и една около чертата, съобщи Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч", която представи данните от представително проучване, финансирано от Българското национално радио (БНР). Не се очертава нито една от формациите да има мнозинство, каза тя в предаването "Неделя 150" на БНР.

Проучването на "Алфа Рисърч", финансирано от БНР, е проведено сред 1000 души в периода 19 - 26 март 2026 г., като е използвана стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Ако изборите са днес 30,8 на сто биха подкрепили листата на "Прогресивна България". На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 21,2% от българите.

Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.

Четвърти се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа. Пети са от "Възраждане" с 6,9%, показват данните от проучването на "Алфа Рисърч".

Под чертата за влизане в парламента остават "БСП-Обединена левица" с 3,9 %, "Морал, единство, чест" - с 3 на сто подкрепа, "Величие" - с 2,7%, "Има такъв народ" - с 1,4%, "Алианс за права и свободи" - 1,2 на сто. Към момента Коалиция "Сияние" събира 2,8% подкрепа.

Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да дадат своя вот. 29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас, а 14,7% се колебаят.

Боряна Димитрова посочи, че около 3 – 3,1 млн. души към този момент възнамеряват да гласуват, като е възможно да има движение и в оставащите няколко седмици, но в първата седмица от кампанията няма рязка мобилизация.

Димитрова посочи, че има много силна доминанта на очакванията за коалиционно правителство. Според данните от проучването 43,1 на сто от попитаните очакват след изборите страната ни да се управлява от коалиционно правителство. 23,4% смятат, че няма да има разбирателство и ще се върви към нови избори, а 14,4 на сто допускат, че в бъдещия парламент ще има мнозинство на една партия, 12% от запитаните нямат мнение, а 7 на сто очакват експертно (програмно) правителство, което обаче ще има кратък живот.

Тя подчерта, че до момента нито една от политическите партии не е дала ясна заявка с кого би управлявала, както и какви са приоритетите, по които би работила.

47 % от сънародниците ни сочат като първи проблем, с който трябва да се заеме бъдещо редовно правителство, доходите и инфлацията, за 33 на сто това е борбата с корупцията и реформата в съдебната система, икономическото развитие на България посочват 11,3%, за 7 на сто от българите това е здравеопазването, а 1,2% посочват пътищата и инфраструктурата. "Призракът на инфлацията не е стоял от 97-98 година", допълна Боряна Димитрова.

Графики: "Алфа Рисърч"

Повече от половината българи – 56,3 %, биха избрали за стратегически партньор на страната ни Европейския съюз, за 19,5 % това е Русия. За 7,8 на сто стратегически партньор на страната ни е САЩ, за 6,4 на сто – Китай, Турция пък е предпочетена от 1,8%.

60% от сънародниците ни са убедени, че българите зад граница трябва да имат възможност да гласуват на парламентарните избори у нас.