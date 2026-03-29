Католическата общност в Пловдив празнува Палмова неделя

И в Пловдив, където има голяма католическа общност, също посрещат Палмова неделя.

В катедралата "Свети Лудвиг" в Пловдив преди малко завърши тържествената служба Вход Господен в Йерусалим, с която се дава началото на честванията на Страстната седмица. Както и в православната традиция, важно място в празника заема освещаването на върбовите клонки, символ на палмите, с които е почетен Христос при влизането му в Свещения град.

И докато миналата година Великденските празници на католиците бяха помрачени от голямата загуба след смъртта на папа Франциск, днес в Пловдив нищо не потъмнява настроението. Напротив, в тази катедрала преди малко повече от месец с тържествена церемония встъпи в длъжност новият епископ на Софийско-Пловдивската епархия монсеньор Румен Станев. Епархията е най-голямата от трите католически диоцези в страната и днес той води празничната служба.

Ето какво споделиха вярващите, които присъстваха на нея:

- Смятам, че трябва да се помолим преди всичко за мир и за това, че много е къса и тънка разликата между "осанна" и "разпни го". Тъй, че не трябва да го забравяме това и трябва да сме по-смирени. - Празнуваме Връбница. За католиците това е седмицата преди Великден. Ще се помолим на Бога да ни дава сили и да се уповаваме на него. - За мир се надяваме. Аз специално се моля за мир.

