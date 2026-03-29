Тепърва ЦИК ще реши в кои секции за гласуване в чужбина ще има машини.
Решението им за едно или две устройства в секция е ключово особено за секциите във Великобритания, САЩ и Турция, където извън дипломатическите представителства ще има по 20 секции.
Вчера ЦИК прие зад граница да има 493 секции в 55 държави.
Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "До 31 март ръководителите на дипломатическите и консулските представителства ще издадат заповед, с които ще открият секциите и вече ние ще решим къде трябва да има машини, според изискванията на Изборния кодекс, и ще преценим къде ще сложим по две машини. Нека да не говорим за хаос, възможно е да има струпвания и опашки. Но се надяваме така да се разпределят по местата и секциите да не се налага голямо изчакване."