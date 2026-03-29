По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:57 мин.
Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

По-ниски цени на плодовете на борсите у нас през изминалата седмица, докато цените на повечето зеленчуци и на основни хранителни стоки се повишават, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,49 на сто до 2,667 пункта спрямо 2,654 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелето - с 34,33 на сто до 0,72 евро за килограм и при доматите, които са с 13,84 на сто нагоре и се търгуват по 2,60 евро за килограм. Морковите поскъпват с 5,26 на сто до 0,64 евро за килограм, червените чушки - с 4,01 на сто до 2,96 евро за килограм, а зелените чушки - с 6,88 на сто до 3,20 евро за килограм. Най-много поевтиняват тиквичките, чиято цена е с 14,71 на сто надолу до 2,18 евро за килограм, следвани от краставиците, които са 13,95 на сто по-евтини до 1,90 евро за килограм. По-ниска е също цената на картофите - с 0,42 на сто до 0,47 евро за килограм, и на зрелия лук кромид - с 1,26 на сто до 0,47 евро за килограм.

Понижение в цената тази седмица се наблюдава при всички плодове, проследявани от ДКСБТ. Ябълките се търгуват с 5,65 на сто по-малко до 1,27 евро за килограм. С 9,65 на сто надолу е цената на бананите до 1,48 евро за килограм, на лимоните - с 0,28 на сто до 2,15 евро за килограм, на мандарините - с 0,41 на сто до 1,46 евро за килограм. Портокалите остават без промяна на 1,28 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,03 на сто до 5,94 евро за килограм, а тази на кашкавал "Витоша" - с 0,80 на сто до 9,39 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3% масленост) е по-скъпо с 2,98 на сто и се предлага по 0,76 евро за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко поевтинява с 2,66 на сто до 1,17 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) пада с 11,73 на сто до 1,49 евро за брой. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,56 на сто до 3,56 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 4,35 на сто и се търгуват по 0,24 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,47 на сто нагоре до 1,71 евро за килограм. Зрелият фасул поскъпва с 5,55 на сто до 2,13 евро за килограм, а лещата - с 1,81 на сто до 2,14 евро за килограм. Цената на олиото пада с 3,89 на сто до 1,73 евро за литър. Брашното тип 500 е надолу със 7,27 на сто до 0,74 евро за килограм. Поскъпване има при захарта, която е 2,20 на сто нагоре до 0,93 евро за килограм.

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна
Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Би Би Си с нов генерален директор Би Би Си с нов генерален директор
Трайчо Трайков: МС одобри дерогации за доставки по 10 процедури на оригинални части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия Трайчо Трайков: МС одобри дерогации за доставки по 10 процедури на оригинални части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия
Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни...
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Палмова неделя празнуват католиците по света
Жълт код за валежи в 8 области в неделя
