БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Запази

Лавината от интерпретации не отговаря на действителността, проблемите в системата идват от нейното управление, каза правосъдният министър

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли твърденията за правен хаос около казуса с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер и заяви, че в публичното пространство се разпространяват спекулации. В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" той коментира и състоянието на съдебната система и казуса с и.ф. главен прокурор.

Информацията, разпространявана в последните дни, свързана със становище на генералния адвокат към Съда на Европейския съюз, Андрей Янкулов коментира така:

"Получиха се едни спекулации, че едва ли не генералният адвокат се е произнесъл по законосъобразността на временното отстраняване на премиера Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, което просто не е вярно. Такова произнасяне на генералния адвокат няма."

Според него, оттам са започнали допълнителни интерпретации за нелегитимност на правителството:

"От тук насетне се тръгна с допълнителните интерпретации и спекулации, как едва ли не това водило до нелегитимност на назначаването на господин Гюров. И от тук насетне на неговите действия, на действията на правителството. Едва ли не опорочаване на изборния процес, което също е много, много далеч от действителността. Да не кажем пълна лъжа."

Министърът подчерта, че към момента на назначаването на Гюров няма правен спор:

"Защото към момента, когато президента назначава с указ Андрей Гюров за министър-председател, той е подуправител на Българската народна банка. В това няма никакъв спор. Към тази дата въобще няма произнасяне на Съда на Европейския съюз. Няма произнасяне на българския съд."

Той припомни и позицията на парламента по случая:

"Когато господин Гюров подаде своята оставка, успоредно с назначаването си за служебен министър-председател, тогава парламента прие, че неговите правомощия на подуправител на Българската народна банка не се прекратяват по силата на закона с назначаването му за служебен министър-председател."

На въпрос дали има риск от обжалване на решения на Министерския съвет, Янкулов беше категоричен:

"Правният хаос е единствено в съзнанието на тези, които се опитват да използват тази тема за елементарна политическа пропаганда, предизборна."

Андрей Янкулов разкритикува и ръководството на прокуратурата:

"След като на върха на самата прокуратура, един от най-важните органи на наказателното правосъдие, а и на системата на държавно управление въобще, след като на върха на прокуратурата ние имаме нелегитимен главен прокурор – как да стане по-различно?"

Министърът коментира и ситуацията около временно изпълняващия функциите главен прокурор:

"Същинският проблем е, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на практика преди някои седмици при разглеждане на моето предложение да се определи различен временно изпълняваш функцията на главен прокурор от господин Сарафов, тя на практика каза, че той е вечновременно на поста, освен ако сам не пожелае да се оттегли."

Според него, това противоречи на принципите на правовата държава. Той коментира и темата за съдебната реформа и необходимото мнозинство:

"Концепцията, която е залегнала е да има разбирателство между политическите сили за номинация на членове на състава на Висшия съдебен съвет, които не са партийни номинации."

По повод освобождаването на директора на Софийския затвор, Янкулов заяви:

"Началникът на затвора в София е преценил, че вероятно желае да поеме някаква морална отговорност за това, което се случи покрай историята с поисканото предсрочно освобождаване на господин Банев и подаде своята оставка, която аз съответно приех."

Вижте целия разговор във видеото

#премиерът Андрей Гюров #и.ф. главен прокурор #подуправител на БНБ #Андрей Янкулов #Служебен министър на правосъдието #реформа в съдебната система

Последвайте ни

ТОП 24

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност
Чете се за: 04:32 мин.
Водещи новини

Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването...
Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически
Чете се за: 04:32 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ